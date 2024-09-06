محافظ القليوبية يوجه بتحويل المقبرة الأثرية بأتريب لمزار سياحي.. صور

القليوبية ـ إبراهيم سالم

وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، خلال تفقده لمنطقة آثار أتريب والتي توجد بها المقبرة الأثرية بأتريب والحمامات اليونانية الرومانية بمنطقة أتريب بمدينة بنها بتحويلها إلى مزار سياحي والتي ترجع لعصر الأسرة 26، ووضعها ضمن أجندة البرامج السياحية بالشكل الذي يتناسب مع الحفاظ على تلك الآثار، موجها بإزالة نباتات الحلفا وتسوية الأرضيات بها مع استبدالها بمسطحات خضراء وأعمال تجميل كما يتم إنشاء سور كريتال بديل للسور الخرساني.

واستكمل محافظ القليوبية، الجولة، بتفقد منطقة تل اليهودية بكفر الشوبك بمركز ومدينة شبين القناطر، حيث يقع المخزن المتحفي إلى الجنوب الشرقي من مدينة شبين القناطر بحوالي 3 كيلو مترات تقريبا، ويعتبر أهم وأكبر موقع أثرى بمحافظة القليوبية والتي تعود إلى عصور تاريخية، حيث تفقد المحافظ مخزن الدكتور عبد الحليم نور الدين.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، باستغلال بعضاً من القطع الأثرية لوضعها بميدان مميز بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية، ووضع بعض من القطع الأخرى بمنطقة أتريب والتي سيتم تحويلها لمزار سياحي يليق باسم محافظة القليوبية.

وأضاف محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعي لوضع خطة لاستغلال المقومات السياحية للمحافظة التي تذخر بها المحافظة وتمثل كافة العصور وخاصة القناطر التي تمتلك مقومات كبيرة لتكون من أهم المنتجعات السياحية في قلب القاهرة الكبري.

جاء ذلك بحضور كل من، اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة بنها، والدكتورة سلوي أبو العينين رئيس مجلس ومدينة شبين القناطر، وأنور أحمد عبد الصمد مدير عام منطقه آثار القليوبية، وأحمد النادي مدير معلومات آثار القليوبية.





آثار تل اليهودية



التابوت المستخرج من موقع لإنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد



المنطقة الأثرية ببنها



المنطقة الأثرية بتل اليهودية



المنطقة الأثرية



تفقد منطقة آثار أتريب



حمامات أتريب



خلال الجولة ببنها



خلال الجولة



محافظ القليوبية خلال الجولة