اليوم السابع
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محافظ الجيزة: تحديث آليات العمل بمدفن المخلفات بشبرامنت لتحسين منظومة النظافة

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 12:15 م
محافظ الجيزة: تحديث آليات العمل بمدفن المخلفات بشبرامنت لتحسين منظومة النظافة محافظ الجيزة خلال تفقد المدفن الصحى للمخلفات بشبرامنت
كتبت - مرام محمد

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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المدفن الصحى للمخلفات بشبرامنت للوقوف على انتظام العمل ومتابعة أعمال التطوير الجارية به، بما يضمن توفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ منشآت المدفن الصحى ووحداته الإدارية، كما اطلع على دورة العمل به وقطاعاته، مشيرًا إلى أن المحافظة جادة في تحديث آليات التشغيل وتحقيق الاستفادة منه في تحسين منظومة جمع وإدارة المخلفات بالمحافظة.

وشملت الجولة مرور محافظ الجيزة على أعمال التطوير بالمدفن، والتي تتضمن إنشاء 5 خلايا دفن صحى بإجمالي مساحة 70 فدان وتقام بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة لرفع كفاءة العمل بالمقلب.

وتابع "النجار"، أعمال الإنشاءات الجارية بأحد مصانع إعادة التدوير المقامة بالتعاون مع القطاع الخاص، موجهًا مختلف الأجهزة المعنية بتوفير التسهيلات اللازمة ك للانتهاء من إجراءات الإنشاء لضمان بدء العمل به وفق المواعيد المحددة.

ورافق المحافظ مسؤلى المصنع فى جولة للتعرف على دورة العمل بالمصنع بداية من فرز المخلفات وحتى مرحلة الإنتاج.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

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محافظ الجيزة خلال تفقد المدفن الصحى للمخلفات بشبرامنت
 
0d308b76-fd07-4c0a-81c0-ff9fd501a10f تفقد المدفن الصحى للمخلفات بشبرامنت
 
b3c4ec29-e49d-43c5-9048-fa22c6f7b331جولة محافظ الجيزة فى المدفن الصحى للمخلفات بشبرامنت

 







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المدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت



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