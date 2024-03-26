10 معلومات عن المدفن الصحى للمخلفات بشبرامنت فى الجيزة

كتبت منال العيسوي

بدأت وزارة البيئة وضع منظومة تتوافق مع الاشتراطات البيئية، والتخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تمهيداً للتنسيق مع المستثمرين لبدء الأنشطة بمصانع إعادة التدوير بمدفن شبرامنت من اجل تحقيق العائد الإستثمارى المنتظر منها.

خلال هذا التقرير نرصد اهم المعلومات عن مدفن المخلفات بشبرامنت فى الجيزة:



1-مدفن المخلفات فى شبرامنت بالجيزة يضم خلية علي 10 فدان، ويسعى إلى إنشاء 4 خلايا أخرى علي مساحه 70 فدان.

2-مدفن المخلفات فى شبرامنت بالجيزة يأتى فى اطار عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة، وإزالة تراكمات القمامة فى بعض المقالب بالمحافظات، بتكلفة تصل إلى 565 مليون جنيه.

3- مدفن المخلفات فى شبرامنت بالجيزة بساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.

4-سيتم تشغيل منظومة المعالجة لمدفن المخلفات فى شبرامنت بالجيزة، تمهيدا اطرحها للقطاع الخاص، لإستيعاب كافة المخلفات التى يتم تولدها من محافظة الجيزة.

5-مدفن المخلفات فى شبرامنت بالجيزة، متوقع منه الحصول على قيمة إقتصادية لإنتاج وقود بديل لمصانع الأسمنت، أو كسماد عضوى بجانب المفروزات.

6- يلتزم مسئولى استقبال المخلفات بالمدفن بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات ،وادارة المدفن بطريقة آمنة.

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7-مدفن المخلفات فى شبرامنت بالجيزة يتم إنشاؤه بمراعاة الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفن آمن،

8- يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن فى الأماكن المخصصة لها داخل مدفن المخلفات فى شبرامنت بالجيزة.

9- مدفن المخلفات فى شبرامنت بالجيزة يساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات، والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

10-مدفن المخلفات فى شبرامنت بالجيزة يساهم في الإصحاح البيئي، والحد من انبعاث ملوثات الهواء، وتحقيق أعلى استفادة من المخلفات في محافظة الجيزة.



11 -تكلفة المدفن مدفن المخلفات فى شبرامنت بالجيزة حوالي 294 مليون جنيه .

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12- ‏مدفن المخلفات فى شبرامنت بالجيزة يتم من خلال التعاون بين وزرات التخطيط والبيئة والهيئة العربية للتصنيع.



13-مدفن المخلفات فى شبرامنت بالجيزة يعد منظومة متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات، وهو الأول من نوعه بمصر، من حيث المساحة وألية العمل ومخرجات الإنتاج المنتظر توفيرها من مواد كيميائية ومدخلات صناعية.