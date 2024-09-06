محافظ أسوان يتابع تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات بقرى "حياة كريمة"

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة لتنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمختلف المدن والمراكز، خاصة داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

يأتى ذلك استعداداً لتدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتى تأتى ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية بهدف تحسين جودة الحياة والرفاهية لكل أفراد المجتمع المصرى.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود داخل القرى والنجوع لتنظيم أنشطة متعددة وفقاً لأهداف المبادرة الرئاسية، وأيضاً برنامج "وعى" لخدمة الفئات العمرية من السيدات والرجال والشباب من الجنسين والأطفال وذوى الهمم بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأشار، إلى أنه من أبرز الأنشطة التى تم تنفيذها مسابقة للحساب الذهنى للأطفال فى المرحلة العمرية من 6 سنوات إلى 15 عاماً وذلك داخل مكتبة قرية الشهامة بمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو ، والتى تم إنشاؤها حديثاً ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بهدف تشجيع روح المنافسة الشريفة بين الأطفال ، وتم تسليم جوائز رمزية للأطفال الفائزين فى المسابقة وذلك تحت إشراف رئيس القرية خالد بكرى ، وبمتابعة من خالد عبد الجليل مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة المحافظة والمشرف العام على برنامج " وعى ".



