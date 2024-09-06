قافلة دعوية مشتركة من الأزهر والأوقاف والإفتاء بمساجد شمال سيناء اليوم

العريش ـ محمد حسين

تستقبل مساجد شمال سيناء، اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، تضم القافلة ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تهدف القافلة إلى نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع.

وأوضح الشيخ محمود مرزوق، مدير أوقاف شمال سيناء، أن العلماء المشاركين في القافلة سيتوجهون إلى المساجد المحددة لإلقاء خطبة الجمعة في مناطق شمال سيناء، وذلك على النحو التالي..

الشيخ محمود طه عطية محمد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، سيلقي خطبة الجمعة في مسجد سيدنا أبو هريرة بشبانة – رفح 2، والشيخ مختار محمد رجب ليثي، واعظ بالأزهر الشريف، سيلقي الخطبة في مسجد قباء بالجورة – الشيخ زويد 2، والشيخ محمد وسام عباس خضر ، أمين فتوى بدار الإفتاء، سيلقي خطبته في مسجد عباد الرحمن بالبرث – رفح 2، والشيخ أسامة ربيع عبد النعيم إسماعيل، واعظ بالأزهر الشريف، سيلقي خطبته في مسجد أبو ذر الغفاري بالجورة – الشيخ زويد، والشيخ عطية السيد عطية رزق، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، سيلقي خطبته في مسجد الرطيل بالجورة – الشيخ زويد 2، والشيخ طنطاوي سمير سلامة إبراهيم، باحث شرعي بدار الإفتاء، سيلقي خطبته في مسجد عباد الرحمن بالبرث – رفح 2، والشيخ أحمد محمود عبد العزيز زيد ، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، سيلقي خطبته في مسجد التوبة بالجورة – الشيخ زويد 2.

والشيخ محمود عبد الكريم إبراهيم أحمد ، واعظ بالأزهر الشريف، سيلقي خطبته في مسجد الوفاق القديم بقرية الوفاق – رفح 2، والشيخ محمد محمد عطية أحمد سليم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، سيلقي خطبته في مسجد القدس بالشلاق – الشيخ زويد، والشيخ محمود فرحات أمين خليفه خليل، إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، سيلقي خطبته في مسجد الإخلاص بالشلاق – الشيخ زويد، والشيخ أحمد أبو القاسم علي أبو القاسم ، إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، سيلقي خطبته في مسجد الرحمن بالكراشين – الشيخ زويد، والشيخ محمد أبو اليزيد الغباشي سيد أحمد ، إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، سيلقي خطبته في مسجد عمر بن الخطاب بالعكور – الشيخ زويد، والشيخ صبري أبو العطا محمد أبو العطا، إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، سيلقي خطبته في مسجد الإمام الشافعي بأبو طويلة – الشيخ زويد.

تأتي هذه القافلة في إطار جهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء لنشر التوعية الدينية في المجتمع ودعم القيم الإسلامية الأصيلة، خاصة في المناطق الحدودية والمحافظات النائية.