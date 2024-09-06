ضبط 1200 منتج منتهي الصلاحية ورفع 2000 طن قمامة بمراكز ومدن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الحملة التموينية بمركز كفرالشيخ، من ضبط 1200 منتج غذائي منتهي الصلاحية، غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة اللجان المشكلة من مديرية التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، بالتعاون مع الرقابة التموينية، والأجهزة المعنية، والعرض على النيابة العامة، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

‏أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمنشآت ومحلات الجزارة، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجه محافظ كفرالشيخ، كافة الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.

في سياق متصل، شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، رفع 2000 طن من القمامة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة، إضافة لحملات إزالة إشغالات، وأعمال التطوير التي تشهدها عدد من المدن.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبذل مزيدا من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقا للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وتم التشديد على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية، فضلا عن متابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية النظافة وتحسين البيئة.