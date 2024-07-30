محافظ كفر الشيخ: إعداد المخططات التفصيلية لعدد من القرى للحد من العشوائية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، الاجتماع التنسيقي لإعداد المخططات التفصيلية لقرى «المنشة الشرقية بمركز كفرالشيخ - الجزار بمركز بيلا - بر بحري بمركز بلطيم، والمكلف بها مركز الدراسات بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، طبقًا لبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور فريق العمل للجهات المعنية، وممثلي الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدات المحلية بكفرالشيخ، بيلا، بلطيم.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه تم استعراض المخططات الاستراتيجية المعتمدة لقري «المنشة الشرقية بمركز كفرالشيخ - الجزار بمركز بيلا - بر بحري بمركز بلطيم»، لتحديث الرفع العمراني للقري ودراسة أملاك الدولة وقرارات التخصيص داخل الأحوزة العمرانية لهذه القري، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إعداد المخططات التفصيلية لها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه القرى ضمن القري المستحدثة على مستوى المحافظة، وسبق اعتماد المخطط الإستراتيجي لها من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119لسنة2008 وبالتنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه فى ضوء ضبط منظومة العمران، تم اعتماد اشتراطات بنائية مؤقتة لهذه القري، حتي تتمكن الوحدات المحلية من التعامل داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة لهذه القري، في إطار المخططات الاستراتيجية ولحين اعتماد المخططات التفصيلية لها، للحد من العشوائية ومواجهة التعديات ودعم محاور التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030، لتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.