رفع 673 حالة إشغال طريق وتحرير 101 مخالفة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، برفع ما يقرب من 673 حالة إشغال طريق، وتحرير 101 مخالفة للتعدي على حرم الطريق العام.

حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، برفع الإشغالات والتعديات من نطاق طريق نمرة 6، شارع سعد زغلول، شارع الثلاثيني، سوق السمك الجديد، تضمنت (رفع 174 كرسي، 47 ترابيزة ،3 مانيكان، 8إستاند حديد)، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر إشغال طريق.

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ مدينة الإسماعيلية، بعمل عدة حملات لرفع الإشغالات من مناطق (شارع العشريني، شارع السكة الحديد، شارع طنطا، شارع شبين الكوم، شارع الدقهلية، شارع المستشفى، السلم الأزرق)، والتي أسفرت عن تحرير 86 مخالفة إشغال طريق، ورفع 18 إستاند حديد، 6 أعلام، ولافتتين.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية برفع الإشغالات من نطاق الحي، حيث تم رفع 17 حالة إشغال طريق عبارة عن (2 فاترينة، 15 بائع متجول).

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بعمل حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق مدينة المستقبل، قرية نفيشة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة، برفع إشغالات الطريق بنطاق طريق النصر العريش، التابع لقرية جلبانة، بالإضافة إلى المرور على قرية التقدم، السلام ، والأبطال.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات من نهر الطريق.

بالإضافة إلى رفع الإشغالات بنطاق مركز ومدينة القصاصين، حيث تم رفع 261 حالة إشغال من عموم المركز والمدينة على النحو التالي، رفع 174 حالة إشغال طريق بالشارع الرئيسي، أيضًا رفع 59 حالة إشغال بمعرفة أصحابها، بالإضافة إلى رفع 28 بلدورة خرسانية.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع ما يقرب من 36 حالة إشغال بنطاق الشارع الرئيسي، ميدان الإصلاح، كوبري التل، شارع أحمد عرابي حتى تل البلد، عبارة عن (كراسي، ترابيزات، إستاندات، أقفاص بلاستيك، حواجز حديدية)، بالإضافة لتحرير 9 مخالفات لعدد من السيارات، لتكرار الوقوف بالشارع بغير الأماكن المخصصة، وإرسالها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

