محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة المرافق العامة بمدينة المستقبل

الإسماعيلية-صبرى غانم

يتابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشكل يومي، تنفيذ خطة تطوير وصيانة ورفع كفاءة المرافق العامة بمدينة المستقبل "مركز ومدينة الإسماعيلية"، والتي وجَّه بتنفيذها أثناء زيارته لمدينة المستقبل الأسبوع الماضي؛ لبحث ومناقشة المشكلات التي يعاني منها سكان المدينة.

حيث تابع أعمال تطوير الشوارع، وأماكن انتظار السيارات "الباركات"، والمتخللات بين العمارات بمنطقة إسكان الـ 6000 وحدة "إسكان مبارك"، والتي تقوم بتنفيذها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

كما تابع "أكرم" أعمال مديرية الطرق والنقل، لتنفيذ الصرف الخارجي للعمارات، والتي تشمل تركيب مواسير الصرف الخارجية للعمارات، غرف التفتيش، وتوصيل الصرف لمطابق خطوط الصرف الصحي الرئيسية.

كذلك متابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة، وملس وتطهير خطوط الصرف الصحي الرئيسية، والتي تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

علاوة على أعمال تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى بالمدينة وتوصيل شبكات الري لها، والتي تقوم بتنفيذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية.

بالإضافة لمتابعة تنفيذ خطة النظافة العامة بالمدينة، والتي تم تكليف لجنة إدارة مدينة المستقبل بمواصلة العمل بها، بالتعاون والاشتراك مع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء لمدة عشرة أيام.

وفي سياق متصل، أشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المديرية تقوم بأعمال تبليط شارعين بمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل، استعدادًا لبدء تشغيل الورش الحرفية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية.

