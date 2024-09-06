رئيس بلدية جنين: جيش الاحتلال ألحق دمارا هائلا بالبنية الأساسية في المدينة

كتب محمد شعلان

قال رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، إن الاحتلال الإسرائيلي ألحق دمارا هائلا بالبنية الأساسية في المدينة ومخيمها.

وأوضح عبيدي في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية تسببت في دمار كبير بشبكات المياه والصرف الصحي في جنين وهو ما يتطلب أموالا طائلة لإصلاحها، مبينا أنه لم يستطع الدخول لبعض مناطق جنين بسبب حجم الدمار الهائل في مختلف أحياء المدينة.

وأشار عبيدي إلى أن دولة الاحتلال تمعن في القتل والدمار وتعلم أنه ليس هناك أي رادع، معتمدة في ذلك على الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية التي تمدها بالسلاح والأموال لقتل الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الادعاءات الإسرائيلية لتبرير الانتهاكات والممارسات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني غير حقيقية وغير صادقة.

وعن الانسحاب المفاجئ للجيش الإسرائيلي من مدينة جنين، قال عبيدي إن المجال مازال مفتوحا ولم يعلن جيش الاحتلال انتهاء العملية العسكرية في المدينة، متوقعا عودة القوات الإسرائيلية في أي لحظة.

وأضاف أنه لا يوجد حصر كامل للأضرار التي خلفها جيش الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها ولكن الأضرار تقدر بملايين الدولارات، لأن المسألة تتعلق بإبادة جماعية وعمليات قتل ودمار ممنهجة.