خطة حكومية طموحة لجذب السائحين.. استهداف 25 مليون سائح عام 2030

كتبت نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بلوغ إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 25 مليون سائح بحلول عام 2030 مقابل 14.9 مليون سائح خلال العام المنقضى حتى يونيو 2024.

ومن المتوقع أن تتصاعد الأعداد سنويا، لتصل إلى 15.7 مليون سائح خلال العام المالي الجاري 2024/2025، على أن تبلغ 17.8 مليون جنيه عام 2026/2027، وصولا إلى 25 مليون سائح عام 2030.



يُشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025 استهدفت استثمارات لقطاع السياحة بلغت نحو 72.4 مليار جنيه في عام الخطة مقابل 44.9 مليار جنيه استثمارات متوقعة عام/23/24 بنسبة نمو 61.2%، كما تشكل استثمارات القطاع الخاص الشطر الأكبر منها، حيث تقدر بنحو 70.8 مليار جنيه.

وأشار مصدر حكومي إلى أن القطاع السياحي تصدر القطاعات التي سجلت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2022/2023 بنحو (28%).