خدمات مطابخ "الكرم" بمؤسسة حياة كريمة تصل شمال سيناء.. صور

العريش - محمد حسين

أعلنت مؤسسة حياة كريمة افتتاح مطبخ "الكرم"، بشمال سيناء بهدف توفير وجبات مجانية للأسر المستحقة في المحافظة، بالإضافة إلى الأسر الفلسطينية القادمة من قطاع غزة والمقيمة في العريش، حيث توفر لهم الدولة خدمات الرعاية الصحية.

وقال اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن "مطبخ الكرم" يُعد الأول من نوعه في المحافظة، حيث يقدم خدمات غذائية متكاملة بالمجان. وأوضح المحافظ أن المطبخ يهدف إلى توزيع أكثر من 15 ألف وجبة شهريًا حتى نهاية عام 2024. تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المبذولة لدعم الأسر المستحقة من خلال تقديم وجبات غذائية تراعي أعلى معايير الصحة وسلامة الغذاء في جميع مراحل التحضير.

وأشار مجاور إلى أن اختيار الأسر المستفيدة من خدمات المطبخ يتم بناءً على مراجعات اجتماعية دقيقة لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، مع الأخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسرة ومدى استحقاقها للمساعدة. وتشمل خدمات المطبخ أيضًا تقديم الدعم الغذائي للأسر الفلسطينية المقيمة في العريش.

يأتي افتتاح مطبخ "الكرم" في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأقل حظًا في المجتمع، وتوفير احتياجاتهم الأساسية من خلال تقديم دعم مستدام يلبي احتياجاتهم الغذائية والصحية، وتعتبر هذه الخطوة واحدة من أهم المبادرات التي تستهدف تعزيز التكافل الاجتماعي والتعاون بين الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.



افتتاح مطبخ الكرم فى العريش



جانب من خلال افتتاح مطبخ الكرم فى العريش



محافظ شمال سيناء خلال افتتاح مطبخ الكرم فى العريش



محافظ شمال سيناء خلال افتتاح مطبخ الكرم فى العريش