حى شرق المنصورة يرفع الإعلانات غير المرخصة والمخالفة بالشوارع

الدقهلية شريف الديب

وجه محمد أمين الدمرداش رئيس حي شرق المنصورة، اليوم لرفع كافة الإعلانات الغير مرخصه والمخالفة بنطاق الحى.

وقد كلف رئيس الحي راضى العدوي مدير شئون البيئة والإعلانات، بالاشتراك مع إدارة الاعلانات بالمحافظة بقيادة محمد البدوي مدير الاعلانات بالمحافظة، و سلامه محمد وكيل إدارة شئون البيئة بمعاونة قسم الإنارة العامة، بعمل حمله لرفع كافة الاعلانات المخالفة وغير المرخصة بشارع بنك مصر اليوم.

تم رفع كافة الإعلانات غير المرخصة والمخالفة بشارع بنك مصر، و حيث شدد رئيس الحى على ضرورة استمرار الحملات لإزالة كافة الإعلانات المخالفة والغير مرخصه بنطاق الحى.



