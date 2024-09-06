حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 58 مليونا و129 ألف خدمة مجانية بـ36 يوما

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 58 مليون و129 ألفا و698 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 5 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و632 ألفا و681 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 573 ألفا و123 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 392 ألفا و607 خدمات من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 103،آلاف و977 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 33 ألفا و427 خدمة، بالإضافة لتقديم 86 ألفا و168 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 42 ألفا و685 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 69 ألفا و804 خدمات، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 210 آلاف و280 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و197 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 16 ألفا و653 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1898 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 20 ألفا و965 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ75 ألفا و197 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».