حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر

كتب محمد أسعد

استقبل شريف فتحي وزير السياحة ، سفير جمهورية العراق بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تم بحث تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من العراق للمقصد السياحي المصري، وتسهيل الحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر، وبحث إمكانية زيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين.

كما تم التباحث بشأن توحيد الجهود لمكافحة الاتجارغير المشروع في الممتلكات الثقافية، كما تم مناقشة إمكانية إقامة ورش عمل لتدريب العاملين في مجال العمل الأثري على الترميم وتطوير المتاحف والمواقع الأثرية.

الوزير وسفير البوسنة والهرسك بالقاهرة يبحثان تعزيز آواصر التعاون المشترك

استقبل الوزير، سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة، لبحث تعزيز حركة السياحة البينية وفرص الاستثمار السياحي بين البلدين، وتنظيم حملات ترويجية مشتركة، ورحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين والشركات السياحية بالبوسنة والهرسك إلى مصر.

كما تم مناقشة تنظيم ورش عمل لمنظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر في البوسنة والهرسك مع نظرائهم بمصر لتنفيذ برامج سياحية مشتركة، وتطرق اللقاء كذلك لمناقشة تبادل الخبرات في مجال أعمال الترميم والمتاحف.

الوزير وسفير سيراليون بالقاهرة يبحثان تعزيز أوجه التعاون المستقبلية في مجال السياحة

التقى الوزير، بسفير جمهورية سيراليون بالقاهرة، لبحث تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة، حيث تم مناقشة آليات التعاون لدفع الحركة السياحية بين البلدين، والترويج السياحي لهما، وكذلك فرص الاستثمار

وتم بحث آليات التعاون لجعل القطاع السياحي في البلدين أكثر استدامة واستخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الضيافة والإرشاد السياحي وإدارة المنشآت الفندقية.

الوزير والمبعوث التجاري البريطاني لأفريقيا يبحثان فرص الاستثمار السياحي وتعزيز التعاون

التقي الوزير، بالمبعوث التجاري البريطاني لأفريقيا، وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية من بريطانيا لمصر، وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة والترويج لمنتج السياحة الرياضية، وتنظيم رحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين ووكلاء السياحة والسفر البريطانيين لزيارة المقصد السياحي المصري.

وتم بحث إمكانية التعاون لتعزيز جهود الوزارة للسياحة المستدامة، ومناقشة إعداد مذكرة تفاهم لحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها بالإضافة إلى بناء القدرات والتدريب في مجالات حفظ وترميم الآثار والتوثيق الأثري.

الوزير يفتتح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الرابعة والأربعين



افتتح الوزير، المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الرابعة والأربعين، حيث قام بجولة داخل المعرض، والتقى بمجموعة من العارضين، واستمع لمقترحاتهم لتطوير صناعة السياحة في مصر. كما حرص على التحدث مع مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم المشاركين في بعض أنشطة فنون الطهي في المعرض.

وثمن الوزير خلال حديثه على أهمية المعرض ومدى التطور الذي يشهده عاماً بعد عام، وأشاد بالمبادرات والمسابقات المتميزة التي تساهم في إلقاء الضوء على الصناعات والأعمال المصرية وإبراز مهارات الأيدي العاملة المصرية.

مشاركة نائب الوزير في ختام فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الرابعة والأربعين

نيابة عن الوزير، شاركت نائب الوزير، في ختام فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الرابعة والأربعين، حيث قامت بزيارة الجناح الخاص بجمعية الطهاة المصريين بالمعرض، وسلمت الجوائز للشيفات الفائزين في مسابقة كأس أفريقيا لفنون الطهي للشيفات الشباب.

وقد فازت مصر بالمركز الأول، وهي المرة الثالثة التي تفوز بها مصر في هذه المسابقة لتحتفظ بذلك بالكأس إلى الأبد. ويعد المعرض من أكبر المعارض في أفريقيا والشرق الأوسط المتخصصة في مستلزمات وتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية ومنتجات ومستلزمات الشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة.

الكشف عن ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة بتل الأبقعين بالبحيرة

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية، مجموعة من الوحدات المعمارية من الطوب اللبن لثكنات عسكرية للجنود ومخازن للأسلحة والطعام والمواد الغذائية من عصر الدولة الحديثة، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة آثار تل الأبقعين بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

وعثرت البعثة عن سيف طويل من البرونز مزين بنقوش لخرطوش الملك رمسيس الثاني، بالإضافة لعدد من اللقى الأثرية تُلقى الضوء على الأنشطة اليومية لقاطني الحصن، وفكرهم العقائدي والعسكري مثل الأسلحة المستخدمة في الحروب، وأدوات الصيد والزينة والنظافة الشخصية.

زيارة تعريفية بالمقصد المصري لرئيس أحد المؤسسات الرائدة في التصوير السينمائي في الهند

استضافت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رئيس مؤسسة Raj Rai travel & globe hoppers الرائدة في التصوير السينمائي بالهند في زيارة تعريفية لعدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينة القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وقد استعرض رئيس المؤسسة خلال لقاءه بالرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نماذج أعماله السابقة في عدد من الدول التي قام بالترويج لها منها روسيا وتركيا وموريشيوس وغيرها، كما أشار إلى بروتوكول التعاون الذي قام بتوقيعه مع لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي.

قرار وزاري بتعيين المهندس مصطفى علي الدين إمام مساعداً للوزير لشئون مكتب الوزير

أصدر الوزير، قراراً بشغل المهندس مصطفى علي الدين إمام، لوظيفة مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير بطريق التعاقد لمدة عام، وذلك خلفاً للأستاذة يمنى البحار نائب الوزير والتي كانت تشغل منصب مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير قبل توليها مهام منصبها الحالي.

شغل المهندس مصطفى علي الدين، عدداً من المناصب الحكومية، من بينها الأمين العام لوزارة الطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات السياحية والفنية، بالإضافة إلى عمله خبيراً في مجالات كل من استشارات الطيران، وإدارة العقود، واستشارات الجودة، ودعم اللوجستيات، والتسويق والتعاقدات القانونية وإدارة شركات.

تعيين الدكتورة نشوى جابر نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتورة نشوى جابر، نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية لمدة عام، وذلك خلفاً للدكتور ميسرة عبد الله مدرس الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة.

حصلت الدكتورة نشوى جابر على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية من جامعة وارسو ببولندا، وماجيستير إدارة الأعمال من الجامعة الفرنسية إسلسكا ودرجة الزمالة من أكاديمية ناصر للعلوم الاستراتيجية العليا، كما تدرجت في المناصب المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار، وكانت رئيسًا للأمانة الفنية لمجلس إدارة المتحف المصري الكبير.

الاستعدادات للانتهاء من مشروع تطوير المتحف الخاص بقصر الأمير محمد على بالمنيل

أوشكت الوزارة، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، على الانتهاء من مشروع تطوير متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل، ليعرض رؤية استراتيجية جديدة وسيناريو عرض متحفي متطور، ليكون في حلته الجديدة مقصداً حضارياً وسياحياً يجذب المزيد من الزائرين والسائحين لاسيما المهتمين بمنتج السياحة الثقافية.

يتضمن مشروع التطوير بعض الأعمال الإنشائية والمعمارية والفنية، وتركيب نظم إضاءة حديثة مع تطوير منظومة التأمين والمراقبة، كما يشمل المشروع إعداد سيناريو عرض متحفي متطور ليكون أكثر جاذبية وشمولًا بما يتفق مع أساليب العرض المتحفي الحديثة.

الانتهاء من فحص 14 ألف مركبة سياحية لضمان جودة الخدمات ومعايير السلامة

تواصل الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، حملاتها للفحص الفني للمركبات السياحية على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من فحص 14 ألف مركبة سياحية حتى نهاية أغسطس الماضي.

ومن بين الاشتراطات الواجب توافرها في المركبة السياحية ضرورة تواجد جهاز محدد للسرعة، وكذلك جهاز تحديد المواقع GPS والذي يتم متابعته لحظياً من قبل مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة.

المتحف القومي للحضارة المصرية يُنظم فعالية ثقافية توعوية عن تراث مصر الحضاري

تحت عنوان "تراث من مصر القديمة"، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية، فعالية ثقافية تراثية لتعليم مجموعة من الحرف التراثية المرتبطة بما يعرضه من كنوز أثرية، بالتعاون مع مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز التابعة لدار نهضة مصر للنشر، ومدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية، وجمعية تواصل وبمشاركة نخبة من الفنانين.

وقد تضمنت الفعالية مجموعة من الورش الفنية والتعليمية عن صناعتي الفخار والخزف الفيروزي، وتنفيذ قطع فنية مثل التمائم وتماثيل الأوشابتي، وورش عن الحرف التقليدية كالطرق على النحاس والأركيت والتطريز بالخرز والكروشية.