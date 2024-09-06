بدء أعمال رصف الطريق الدائرى من بوابة جامعة المنيا إلى عمارات دمشير

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن بدأ أعمال رصف الطريق الدائرى من بوابة جامعة المنيا، حتى عمارات دمشير، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات ورفع كفاءة الطرق والشوارع للحفاظ على سلامة المواطنين.

ومن ناحيته، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا يرافقه مهندس محمد بكر مديرية الطرق والكبارى أعمال رصف الطريق الدائرى بداية من بوابة الجامعة وحتى عمارات دمشير بطول ٢كم .

وقال طه ، إنه تم البدء فى وضع أعمال رصف الطريق ووضع الطبقة السطحية وجارى إستكمال العمل لرفع كفاءته ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية من جهود لتحسين شبكة الطرق حفاظا على الأرواح تحت إشراف مديرية الطرق وتنفيذ إدارة الرصف ورد الشئ لأصله بالمحافظة .

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا قائلا، إنه تم رفع حوالي 85 طن مخلفات وتراكمات أتربه من جميع نقاط التجمع و الشوارع و الطرق الفرعيه بكل من الوحدات المحليه حي وسط المدينة و بني أحمد الغربيه وبني محمد سلطان و نزلة حسين، وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي و ذلك لرفع كفاءة مستوى منظومة النظافه بالمدينه و تمهيد وتسوية الشوارع والطرق الفرعيه وتم رفع وتمشيط السباخ المتواجدة على جانبي الطريق ترعة الابراهيمية بطريق مصر اسوان الزراعي أمام قرية الحواصلية ومن عمارات الاوقاف بماقوسة و عزبة الجارحي ببني محمد سلطان لتسهيل حركة المواطنين و السيارات،تحت إشراف نواب رئيس المدينه و بمتابعة رؤساء القرى و الاحياء