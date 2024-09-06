اليمن يبحث مع الاتحاد الأوروبى إمكانية تقديم المساعدات لمواجهة كارثة السيول

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بحث رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوروبى السفير محمد طه مصطفى، اليوم /الجمعة/، فى بروكسل، مع مدير عام المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية أندرياس باباكونستانينو، الأوضاع فى اليمن جراء الأمطار والسيول التى تعرضت لها عدد من المحافظات اليمنية.



وجرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) مناقشة إمكانية تقديم المساعدات لمواجهة الكارثة التى تعرض لها المدنيون اليمنيون والنازحون فى المناطق التى نزحوا إليها هرباً من "المليشيات الحوثية".



من جانبه، أوضح مدير عام المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، أن المفوضية تقوم بدراسة الأضرار وتقييم الوضع لتقديم العون.