النيابة تعاين موقع تصادم سيارة وجرار زراعى بأسيوط تسبب فى مصرع 5 وإصابة 7

أسيوط - هيثم البدرى

عاين فريق من النيابة العامة بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، اليوم الجمعة موقع حادث تصادم سيارة ربع نقل وجرار زراعى بمحور منفلوط ناحية نزلة قرية بنى شعران والذى اسفر عن مصرع 5 أشخاص و إصابة 7 آخرين.

وقام فريق النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث والتقاط صور لآثار الحادث بعد رفع السيارة والجرار الزراعى وتسيير حركة الطريق

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية ،مدير امن اسيوط تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من الخدمات الأمنية على الطرق الصحراوية الغربى بوقوع حادث تصادم أعلى محور منفلوط ،ووجود جثث ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ربع نقل وجرار زراعى أسفر الحادث عن مصرع كلا من اسماعيل ع .م 36 عاما وهيثم ص. ج 18 عاما ، و وشحاته ع م 40 عاما ، و محمد ع ف 28 عاما ، ومصطفى إ ع 7 أعوام.



كما اسفر الحادث عن اصابة كلا، علاء ع ع 25 عاما، وهلال ف س 40 عاما و أحمد ح ج 19عاما وعلى ج م 31 عاما و عبد النبى ع م 26 عاما وجمعة ر ع 32 عاما وخليل ف ع 54 عاما وتم نقل الجثث، والمصابين الى مستشفى منفلوط المركزى .

تحرر محضر بالواقعه ، وجار استكمال لاجراءات القانونيه

