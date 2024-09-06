مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة مع جرار زراعي أعلى محور منفلوط

أسيوط- هيثم البدرى

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع جرار زراعي على طريق أسيوط - القاهرة الصحراوي أعلى محور منفلوط، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز منفلوط يفيد ورود بلاغ من الخدمات الأمنية على الطرق الصحراوية بوجود حادث تصادم أعلى محور منفلوط، ووجود جثث ومصابين، وتم إنتقال سيارات والإسعاف وقوة من ضباط مركز شرطة منفلوط تبين صحة البلاغ وتبين وجود تصادم بين سيارة ربع نقل وجرار زراعي أسفر الحادث عن مصرع كلا من إسماعيل ع .م 36 سنة، وهيثم ص. ج 18 سنة، وشحاته ع م 40 سنة، ومحمد ع ف 28 سنة، ومصطفى إ ع 7 سنوات وإصابة كلا من علاء ع ع 25 سنة، وهلال ف س 40 سنه واحمد ح ج 19 سنة، وعلي ج م 31 سنه، وعبد النبي ع م 26 سنة، وجمعة ر ع 32 سنه وخليل ف ع 54 سنه وتم نقل الجثث، والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري رفع آثار الحادث والعرض على النيابة العامة واستكمال لإجراءات القانونية