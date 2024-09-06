المباحث تكثف التحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقة بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب، داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة الشيخ زايد.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثر على جثة شاب مقتولا داخل مسكنه، وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه شاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.