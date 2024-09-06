الصيف لسه منتهاش.. استمرار توافد الأهالى على شواطئ رأس البر .. فيديو

دمياط - هيثم مراد

شهدت مدينة رأس البر توافد الأهالي لقضاء إجازة الصيف بشواطئ المدينة، واستقبلت رأس البر منذ الساعات الأولى من الصباح العديد من رحلات اليوم الواحد لزيارة شواطئها قبل نهاية الصيف وبدء العام الدراسي الجديد.

استقرار حالة الطقس في رأس البر ساهم كثيرا في قضاء إجازة نهاية الصيف بشواطئ المدينة، رحلات البدال الشاطئية وفقرات استعراضية قدمها بعض عمال الشاطئ كانت أبرز المشاهد اليوم على شواطئ رأس البر، بينما ذهب عددا من زوار المدينة في رحلة البحث عن أسماك الوقار داخل مياه البحر المتوسط، لتستقبل رأس البر رحلات هواة الصيد أيضاً.

على جانب آخر أعلنت محافظة دمياط رفع درجة الاستعداد لاستقبال رواد الشاطئ اليوم، فيما تم نشر بعضا من التحذيرات عبر الصفحة الرسمية والتي تضمنت عدم اصطحاب عوامات الكاوتشوك أثناء النزول إلي الشاكي بسبب ارتفاع الأمواج، أيضا تضمنت تحذيرات محافظة دمياط الالتزام بمواعيد نزول الشاطئ والتي تبدأ من أول ضوء إلي اخر ضوء، فضلا عن الانصياع الي تعليمات رجال الإنقاذ وعدم تجاوز الحدود المسموح بها أثناء النزول إلي الشاطئ.

أجواء من المرح تشهدها شواطئ رأس البر اليوم وسط إقبال كبير وتوافد الأسر لزيارة شواطئ المدينة الأمر الذي أثر على نسبة الاشغال داخل المدينة لتصل إلي 82% حتي الآن.