12 شاطئا متنوعا فى رأس البر يستقبل زوار المصيف يوميا.. التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

تعد شواطئ رأس البر واحدة من أهم وأشهر المناطق السياحية التابعة لمحافظة دمياط، والتي سرعان ما تطورت لتشهد تحولًا كبيرًا في نمط السياحة وتجذب آلاف الزوار يوميًا.

ويضم مصيف رأس البر عدد كبير من الشواطىء أغلبها شواطىء مجانية منها شاطىء شارع 33، 51، 63، 77،89،101 شاطئ المديرية والمنطقة الأولى، وشواطئ أخرى برسوم مثل شاطىء الخليج ، شاطىء العائلات ونادى القوات المسلحة 1 ،2 ، شاطيء النخيل .



ولم يعد مصيف رأس البر قاصرًا على تلك الأكواخ الصغير المتناثرة على ساحل البحر، كما كان في سابق عهده في القرن الماضي، وإنما شهدت المنطقة بأثرها نهضة عمرانية شاملة، لتتحول من منطقة نائية شمال مصر، إلى واحدة من أهم محطات الجذب السياحي بها، والتي يصعب تصنيفها الآن لفئة مجتمعية واحدة، بل يجد الجميع مبتغاهم في هذا المثلث الاستراتيجي،حيث تشبه رأس البر المثلث رأسه عند منطقة اللسان وقاعدتة عند شارع 101.