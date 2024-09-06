التصريح بدفن جثتى طفلين لقيا مصرعهما غرقًا فى حادثين منفصلين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج حادثي غرق أسفرا عن مصرع طفلين، وذلك في مركزى دار السلام والبلينا، تم انتشال الجثتين وتم نقلهما للمستشفى، وتم التحفظ على الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفنهما.

وجاء الحادث الأول عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا يفيد استقبال مستشفى دار السلام المركزي جثة الطفل عبد الحكيم ح. أ. ع، البالغ من العمر 12 سنة، والذي تم العثور عليه غارقًا في نهر النيل بدائرة المركز.

وبسؤال والده، عامل ويبلغ من العمر 38 سنة، أفاد أن نجله كان يستحم في نهر النيل عندما جرفه التيار، مما أدى إلى وفاته غرقًا وبمناظرة الجثة لم تظهر عليها أي إصابات ظاهرية، وأكد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق"، مع نفي أي شبهة جنائية في الحادث.



أما الحادث الثاني، وقع في مركز البلينا حيث تم انتشال جثة الطفل إبراهيم ع. ا. ح، 10 سنوات، بعد غرقه في ترعة الفؤادية، ووفقًا لأقوال والده، تاجر ويبلغ من العمر 50 سنة، وشاهد الواقعة، حسن ح. ح. م، 18 سنة، فإن الطفل كان يسير على حافة الترعة عندما انزلقت قدمه وسقط فيها، مما أدى إلى غرقه.

وبعد انتشال الجثة من قبل قوات الإنقاذ النهري، تم نقلها إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي، وأكد التقرير الطبي أيضًا أن الوفاة ناجمة عن "إسفكسيا الغرق"، دون وجود أي شبهة جنائية.



التحقيقات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية في الحادثين أكدت عدم وجود أي شبهة جنائية، وتم تحرير محضرين بالواقعتين لاستكمال الإجراءات القانونية.

