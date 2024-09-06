افتتاح 3 مساجد ببنى سويف بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة 11 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن ناصر وسمسطا، في افتتاح 3 مساجد بقرى : الرياض ،بهبشين والشنطور، بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيها "إحلال وتجديد" وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وبالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف



حيث افتتح شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر،مسجد الرحمن بقرية الرياض على مساحة 400متر، بتكلفه 4 مليون جنيها "جهود ذاتية"، فيما تم افتتاح مسجد عزية عويس حسن التابعة لقرية بهبشين،علي مساحة 205 متر وبتكلفة 2 مليون جنيها "جهود ذاتية"،وقد شهد افتتاح المسجدين حضور : فضيلة الشيخ سعيد سيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، حمادة عوض الله رئيس قرية الرياض ،وفضيلة الشيخ محمد بدر مدير أوقاف ناصر، محسن عيد سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر وأهالي قرى الرياض وبهببشين



كما افتتح رئيس مركز ومدينة سمسطا مدحت صلاح مسجد "الرحمن" بنجع نور الدين_ التابعة لمجلس قروي الشنطور_ على مساحة 450متر، بتكلفه 5 مليون جنيها"جهود ذاتية"وذلك بحضور: أشرف ابراهيم نائب رئيس المدينة،الشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا، الشيخ مجدي نصر مفتش المنطقة ومفتشي الإدارة