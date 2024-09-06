إزالة 122 حالة تعدٍ على الأراضى ضمن الموجة الـ23 ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وتضمن التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة، الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته بعد مرور أسبوع على انطلاق المرحلة السبت الماضي وحتى أمس وصل إلى 122 حالة (42 حالة تعد ببناء مخالف على 685 مترا أراضى أملاك دولة+ 80 حالة على مساحة 4 أفدنة و14 قيراطاً أرض زراعية خاصة) وذلك في ظل تنسيق تام بين كل الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



جدير بالذكر، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة "الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتم خلالهما إزالة 514 حالة بالمرحلتين "تعد ببناء مخالف على أراض أملاك دولة وأراض زراعية خاصة "، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي يتم عقدها في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر.