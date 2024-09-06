استقبال 881 من المقبولين بالدفعة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناشد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المقبولين فى مسابقة الـ 30 ألف معلم من المتقدمين بمختلف مدن المحافظة، إضافة لأسماء من تم قبول تظلماتهم من الدفعه الاولى، وعددهم 881 معلماً، التوجه اليوم الجمعة إلى الإدارة التعليمية التى يوجد بها نطاق محل سكنه، لتقديم صورة المؤهل والبطاقة الشخصية. لبدء توزيعهم على المدارس لسد العجز.

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تلقت أمس الخميس، كشوق المقبولين من الدفعة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم، ووجه وكيل الوزارة كل العاملين بالإدارات التعليمية ال13 ومديري الإدارات بالتواجد اليوم الجمعة لاستقبال المعلمين.



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ