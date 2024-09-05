وكيل الشباب بالشرقية يهنئ البطلة رحاب رضوان.. ويؤكد: نموذجا مشرفا

الشرقية - إيمان مهنى

تقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالتهنئة لبطلة رحاب أحمد رضوان، لاعبة منتخب مصر وبنت محافظة الشرقية فى حصد الميدالية الذهبية فى بارالمبياد باريس 2024 فى رفع الأثقال بعد نجاحها فى رفع ثقل 121كجم فى المحاولة الثانية متفوقة على جميع منافسيه.

وقال وكيل الوزارة، إن البطلة كان ظهورها بأداء مشرف ومميز خلال التصفيات النهائية للبطولة، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح والتميز، ومؤكدا على أنها تعد نموذج وقدوة رياضية فريدة ومتميزة لكل اللاعبين والرياضيين ونفخر بها كأحد الأبطال الرياضيين الممثلين لمحافظة الشرقية فى البطولات العالمية .

يذكر أن الأسطورة رحاب احمد رضوان بنت محافظة الشرقية سطرت أسمها بأحرف من نور وتصنع تاريخا مميزا فى مختلف البطولات التى شاركت فيها بعد حصد العديد من الألقاب والميداليات فى مختلف البطولات الدولية والعالمية منها: ذهبية بطوله العالم لرفع الأثقال 2017، ذهبية بطوله العالم لرفع الأثقال 2019، ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال 2021، ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال 2023، فضية بارالمبياد ريو دي جنيرو 2019 فضية بارالمبياد طوكيو 2020، ذهبية بارالمبياد باريس 2024.

