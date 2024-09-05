وفاة طفل وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي طفل مصرعه، وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية، بطريق أبشواي الفيوم السياحي، بدائرة قسم شرطة ابشواي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة ابشواي، بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية ووجود متوفي ومصابين بطريق ابشواي الفيوم السياحي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة " احمد السيد ذكي " 14عاما مقيم بعزبة الحرجاوية التابعه لقرية سنرو القبلية بدائرة قسم شرطة ابشواي، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، وإصابة مواطنين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.