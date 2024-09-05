وزارة الصحة تكشف أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب .. تفاصيل

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجراف على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث حيث تضمنت الآتى:
- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما
-نوبات من الإحساس بالسخونة في الرأس والجسد
- الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلي الغزير
-هشاشة العظام
- جفاف في المهبل
- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية
- الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)
- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم
وتابعت وزارة الصحة والسكان : تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية.
أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة