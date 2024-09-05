اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب .. تفاصيل

الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:23 ص
وزارة الصحة تكشف أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب .. تفاصيل أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب
كتب وليد عبد السلام

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نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجراف على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث حيث تضمنت الآتى:

- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما

-نوبات من الإحساس بالسخونة في الرأس والجسد

- الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلي الغزير

-هشاشة العظام

- جفاف في المهبل

- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية

- الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)

- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية.

أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب
أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب

 







الصحة

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