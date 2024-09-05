نائب محافظ دمياط تتابع انطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

دمياط - هيثم مراد

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا تنسيقيا للوقوف على كافة الاستعدادات لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بحضور اللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وممثلي كافة الجهات بالمحافظة وممثلي جامعة دمياط والأوقاف والكنيسة.

واستهلت نائب محافظ دمياط، الاجتماع بالاستماع إلى كافة الجهات والاستعدادات الخاصة بها، كما وجهت بأهمية استغلال الإمكانيات الموجودة داخل المحافظة والتنسيق فيما بينها لتنفيذ فعاليات المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذى يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل لدعم استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر 2023.

ومن جانبها، أكدت المهندسة شيماء الصديق أهمية وجود عروض مسرحية وغنائية لتوعية المواطنين بأن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " تعد إستراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، مشيرة إلي أن تعاون كافة الهيئات والجهات المعنية هو نوع من التكامل الذي يعتبر أساس العملية التنموية الشاملة.

ونوهت نائب محافظ دمياط، إلى أن من أهم أهداف المبادرة هو العمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، والعمل على نشر الوعي الصحي والثقافي والبيطري وتعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أهداف التنمية.



كما أصدرت تعليمات بشأن التسويق الجيد للمدينة الصديقة للنساء الموجودة داخل فرع مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، والتعريف بالأنشطة الخاصة بها، فضلاً عن توفير ندوات داخل القرى لرفع الوعي البيطري وكيفية التعامل مع الحيوانات النافقة لمنع انتشار العدوى، وندوات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه ،فضلاً عن تنظيم ندوات للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وندوات لتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب في المدارس والقرى، بالإضافة عن ندوات للطب الوقائي للتوعية من "الأمراض المنقولة بسبب النواقل، والحشرات"، كما تتضمن المبادرة "مبادرة 100 يوم صحة، ومبادرة ال 1000 يوم الذهبية التابعين لوزارة الصحة".