اليوم السابع
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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى.. إنفوجراف

الخميس، 05 سبتمبر 2024 03:16 م
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى.. إنفوجراف نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

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ينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024، عقب اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تعمل كنترولات الثانوية العامة حاليا على إنهاء نتيجة امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى من حيث التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها، تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2024 قريباً.

 

التعليم
التعليم

وحصل اليوم السابع على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024 للدورين الأول والثانى، ويعلن اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى برقم الجلوس، وتظهر للطالب نتيجته ودرجاته والنسبة المئوية الحاصل عليها فى امتحان الدورين الأول والثانى.







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