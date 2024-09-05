مواعيد وأسعار قطارات النوم من الإسكندرية لأسوان والعكس

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد وأسعار قطارات النوم، من الأسكندرية لأسوان والعكس، وهى الخدمة الجديدة التي شغلتها السكة الحديد بداية من اليوم الخميس، كما شغلت أيضا قطارات نوم من القاهرة للأسكندرية والعكس في أيام محددة.

أسعار ركوب قطار الاسكندرية / أسوان والعكس ( نوم )

مصريين، مفرد 1750 جنيه ـ مشترك 1150 جنيه ـ طفل 1100 جنيه .

العرب ، مفرد 2400 جنيه ـ مشترك 1600 جنيه ـ طفل 1400 جنيه .

الأجانب، مفرد 160 دولار ـ مشترك 120 دولار ـ طفل 110 دولار.



الاسعار ( جلوس ) القاهرة / اسكندرية والعكس

مصريين 100 جنيه

العرب 200 جنيه

ذو الهمم مصريين 60 جنيه

الأجانب 25 دولار

وبدأت هيئة السكك الحديدية، اليوم الخميس تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان وبالعكس بـ عربات نوم وثانية مكيفة جديدة بعدد 4 قطارات (تجربة لمدة شهر) وبيانها كالتالي:



أولا: اعتبارا من يوم 5/9/2024

- تشغيل قطار 1083 القاهرة / الإسكندرية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، حيث يقوم من القاهرة الساعة 7.20 يصل الإسكندرية الساعة 10.05، بتركيب 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة (روسي).

- تشغيل قطار 1088 من الإسكندرية إلى أسوان يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 19.20 يصل أسوان الساعة 12.00، بتركيب 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة (روسي).

ثانيا: اعتبارا من يوم 6/9/2024

- تشغيل قطار 1089 من أسوان إلى الإسكندرية يومي الجمعة والإثنين من كل أسبوع، حيث يقوم من أسوان الساعة 19.40 يصل الإسكندرية الساعة 11.20، بتركيب 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة (روسي).

ثالثا: اعتبارا من يوم 7/9/2024

- تشغيل قطار 1082 الإسكندرية / القاهرة يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 19.20 يصل القاهرة الساعة 22.00، بتركيب 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة (روسي).

رابعا: اعتبارا من يوم 15/9/2024

- قيام قطار 1902 من الإسكندرية بدلا من القاهرة ويستمر لأسوان، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 20.10 يصل أسوان 13.20.