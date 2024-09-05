اليوم السابع
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منظر خلاب للطبيعة والنيل بمدينة أسوان مع انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

الخميس، 05 سبتمبر 2024 12:22 م
منظر خلاب للطبيعة والنيل بمدينة أسوان مع انخفاض درجات الحرارة.. فيديو منظر النيل والسياحة فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً، لمشهد النيل الخلاب وسحر الطبيعة بمدينة أسوان، وتتزين هذه الصورة الربانية مع مشهد البواخر السياحية الموجودة بمراسى الكورنيش.

ويتزامن مع ذلك، مع انخفاض درجات الحرارة فى أسوان اليوم، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم فى أسوان 40 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

ويستمتع السائحون فى أسوان، بزيارة المعالم السياحية والأثرية التى تتمتع بها أسوان، وتضم أسوان معالم سياحية وأثرية، منها: "السد العالى ومعبد فيلة والمسلة الناقصة وحديقة النباتات ومتحف النوبة والقرى النوبية والسوق السياحى وغيرهم".

 







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