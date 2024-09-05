معلومة تهمك.. تعرف على إجراءات تقديم طلب فحص عداد مياه بالجيزة

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقديم طلب فحص عداد مياه بأحد فروع مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة.

أوضحت شركة مياه الشرب بالجيزة، خطوات وإجراءات فحص عداد العميل أو المنتفع بناءً على طلبه، على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل.

3- صورة آخر فاتورة مصدرة للعميل.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكرتوني للعميل.

6- آخر قراءة في العداد عند رفعه للفحص.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب خدمة فحص العداد.

2- قيام العميل بسداد قيمة فحص العداد والمديونية.

3- رفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.

4- تركيب العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.

5- تركيب العداد في محل الاشتراك في حال كونه سليم.

6- في حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدل من التالف بعد قيام العميل بسداد قيمته.

يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أوضحت آلية تعامل المواطنين مع عداد المياه في حالة تعرضه للتلف، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد من (أعطال – تلف العداد – توقف القراءة) يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء.