حلاوة زمان عروسة وحصان.. حلوى المولد بنفس أسعار العام الماضى فى قنا

قنا صابر سعيد

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من أحد أماكن بيع حلوى المولد النبوى بقنا بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بذكرى المولد.

وقال أحمد سليمان بائع حلوى إنه يجهز لاستقبال يوم المولد النبوى قبل البدء بأسبوع، عن طريق تجهيز الحلوى، مشيرا إلى أنه يتواجد فى كل عام لمدة تزيد عن 7 سنوات فى محافظة قنا.

وأوضح سليمان أن أسعار العام الحالى لم تختلف عن الماضى بأنواع الحلوى المختلفة، وفى مقدمتها العروسة والحصان، وهى إرث شعبى يحرص على تواجده، ويوجد أنواع من الحمص والسمسمية والمشبك والملبن السادة والمحشو وجوز الهند وعين الجمل وماربيلا الزبيب.