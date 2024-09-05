مسئولون أمريكيون: البيت الأبيض يعتزم تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار فى غزة

واشنطن (أ ش أ)

أفاد مسئولون أمريكيون بأن البيت الأبيض يعتزم تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار فى غزة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المسؤولون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أن المقترح الجديد يهدف إلى حل نقاط الخلاف الرئيسية التي أدت إلى حالة الجمود المستمرة منذ أشهر.. مشيرين إلى أنه تم التوافق على جزء كبير من البنود إلا أن المفاوضين ما زالوا يحاولون التوصل إلى حلول لعقبتين رئيستين هما محور "فيلادلفيا" والأفراد الذين ستشملهم الصفقة.

وفي سياق آخر.. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلاده تدرك الحاجة الحقيقية لإسرائيل لضامن عدم حصول عمليات تهريب عبر محور "فيلادلفيا"، مضيفا أن هناك عدة طرق لحل هذه المسألة دون بقاء الجيش الإسرائيلي في المحور.. داعيا كلا من حماس وإسرائيل إلى تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق.