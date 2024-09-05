مدينة الأقصر تزرع 120 شتلة ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم زراعة أكثر من (120) شتلة بمنطقة ميدان الإبروتيل وإمتداد شارع خالد بن الوليد، بالتنسيق مع المهندس عمرو عز الرجال مسؤول الجناين بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ضمن خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، في بيان صحفى، أنه ضمن أعمال رفع كفاءة الجزر الجانبية والوسطي وزيادة الزراعات والتشجير ، تم زراعة الأصناف الآتية :- 20 شتله جهنميه مقزمة - 20 اشجار جيتروفا - 20 اشجار تفله - 60 كنه حمراء وخضراء، بإجمالي عدد ( 120) شتلة، مشيرا إلى أنه تم رفع المخلفات بالجزر وتجهيزها للزراعة وزراعة أشجار وشتلات زينة.

ومن جانبه، وجه المهندس عبد المطلب عماره محافظ الاقصر ، بالمراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة رى الأشجار والاعتناء بها لإضفاء مظهرًا جماليًا وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفسًا جمالياً للمواطنين، وتحقيق المستهدف من المبادرة، كما تابع محافظ الأقصر أعمال رفع كفاءة وزيادة زراعة المسطحات الخضراء بكورنيش النيل بمنطقة مرحبا، حيث تم زراعة 250 شتلة متنوعة بحوض الزرع أمام ميدان مرحبا وعمل ممر من الرخام، وأكد على أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وزيادة المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.



أعمال زراعة 120 شتلة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية



زراعة 120 شتلة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية بمدينة الأقصر



عمليات زراعة 120 شتلة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية