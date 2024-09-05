اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يلتقي رئيس جهاز الاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية بالمحافظة

الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:10 ص
محافظ سوهاج يلتقي رئيس جهاز الاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية بالمحافظة جانب من اللقاء
محافظة سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بمكتبه، اللواء حسام جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، ومدير فرع هيئة الاستثمار بالمحافظة، ومدير إدارة الاستثمار بالديوان العام.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة التي سيتم طرحها بالمحافظة، والتي تشمل " المشروعات الانتاجية، و استراحة كبار الزوار، وموقع سينما أوبرا "، وغيرها من الفرص الواعدة، كما ناقش الاجتماع سبل تيسير الإجراءات على المستثمرين؛ والعمل على تسريع وتيرة دعم الاستثمار، والاتصال المباشر مع المستثمرين.

وأوضح " سراج " أنه سيتم طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية بنظام المشاركة، وعدد من الفرص بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية بسوهاج تتميز بالتنوع ومنها " زراعية وصناعية، وفندقية، وترفيهية ".


 







سوهاج

محافظ سوهاج

الاستثمار

المستثمرين

المشروعات الإنتاجية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة