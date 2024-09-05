محافظ سوهاج يلتقي رئيس جهاز الاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية بالمحافظة

محافظة سوهاج - عمرو خلف

التقى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بمكتبه، اللواء حسام جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، ومدير فرع هيئة الاستثمار بالمحافظة، ومدير إدارة الاستثمار بالديوان العام.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة التي سيتم طرحها بالمحافظة، والتي تشمل " المشروعات الانتاجية، و استراحة كبار الزوار، وموقع سينما أوبرا "، وغيرها من الفرص الواعدة، كما ناقش الاجتماع سبل تيسير الإجراءات على المستثمرين؛ والعمل على تسريع وتيرة دعم الاستثمار، والاتصال المباشر مع المستثمرين.



وأوضح " سراج " أنه سيتم طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية بنظام المشاركة، وعدد من الفرص بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية بسوهاج تتميز بالتنوع ومنها " زراعية وصناعية، وفندقية، وترفيهية ".



