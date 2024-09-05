محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر العمومى

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر سوهاج العمومي، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أى معوقات، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه سوهاج، وممثلي جهاز التعمير.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن أعمال تطوير المجزر، الذي يقع على مساحة 3500 متر، بتكلفة 31 مليون جنيه، ويخدم مدينة سوهاج والقرى التابعة، وحي شرق، وحي غرب سوهاج، وتشمل أعمال التطوير " المبنى الإداري، وإنشاء سور، وإقامة 3 خطوط ذبيح آليه، منها 2 خط ذبح للعجول، وخط ذبح للأغنام " .



وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال، ووضع برنامج زمني محدد للانتهاء من المشروع، وتحديد مدة زمنية؛ للانتهاء من التشطيبات النهائية للأعمال الإنشائية، والبدء فورا في الأعمال الكهروميكانيكية.



وعقب الجولة عقد المحافظ اجتماعا، بديوان عام المحافظة، بحضور جميع الجهات المعنية؛ لمراجعة موقف جميع المجازر بالمحافظة، ووضع خطة زمنية للانتهاء من تشغيل مجزر سوهاج، وبحث أسباب المجازر المتوقفة، وسبل تشغيلها؛ لاستيعاب معدلات الذبح داخل المحافظة، وعرض المعوقات والعمل على إزالتها، موجها بضرورة استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية للمجزر قبل تشغيله.