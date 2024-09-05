محافظ المنيا يتفقد توسعات محطة مياه ديرمواس ضمن مبادرة حياة كريمة

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أعمال توسعات محطة مياه ديرمواس جنوب المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث كانت الطاقة الإنتاجية للمحطة 600 لتر /ث، ويتم عمل إضافة توسعات بطاقة إنتاجية 300لتر /ث ليصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمحطة 900 لتر/ث.

ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال التوسعات التى سوف تغطى قرى مركز ديرمواس بالكامل عدا قرى الشروق، بالمياه النظيفة، وتلك المحطة تضم 4 مرشحات، وقد اوشك العمل على الإنتهاء من أعمال التوسعات بالمحطة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ المنيا اليوم ، بمركز ديرمواس والتى قاد فيها حملة تفتيشية ورقابية مكبرة على عدد من االمخابز البلدية بقرى مركز ومدينة ديرمواس، و للتأكد من جودة الخبز المنتج، ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان المحددة، بالإضافة إلى متابعة التزام المسئولين عن تلك المخابز بالقوانين والقرارات التموينية.

وأكد المحافظ خلال جولته استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والإنتاجية، مشددًا على أهمية التأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والالتزام بالأسعار المقررة، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تُرصد خلال تلك الحملات، بما يضمن حقوق المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملة الرقابية التي استهدفت مخابز قرى مركز ديرمواس أسفرت عن تحرير 26 محضراً للمخابز المخالفة، بالإضافة إلى غلق 4 مخابز بقرية دلجا بسبب مخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وغياب الميزان الحساس، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، وافتقاد الشهادات الصحية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

رافق المحافظ خلال جولته النائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ديرمواس، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مسئولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.