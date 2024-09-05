محافظ المنيا: الرقابة والمتابعة والعمل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم

المنيا- حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقد اليوم الخميس بمركز ديرمواس، أن المحافظة ستواصل جهودها لضمان تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم . وفقا لخطة المحافظة للتفاعل المباشر مع المواطنين وإيجاد حلول فورية للمشكلات التي تواجههم، مع التركيز على تحسين مستوى جودة الحياة ومساعدة الفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح المحافظ أن اللقاءات الميدانية والجماهيرية تهدف إلى فهم مشكلات المواطنين بشكل فردي واحترام خصوصية كل شكوى، مع تقديم حلول مبتكرة وغير تقليدية، مؤكداً أن أجهزة المحافظة تعمل بتنسيق كامل لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم، و تحقيق رضاهم .

وفى مستهل اللقاء ، طمأن المحافظ أهالي ديرمواس بأنه يتابع بنفسه ملف الأسمدة ، مؤكدا اتخاذ خطوات جادة لضمان توزيع الأسمدة بشكل عادل ووصولها إلى مستحقيها، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي لدعم المزارعين.

كما وجه المحافظ رئيس المركز بسرعة إنارة طريق "أودا باشا - زعبرة" لزيادة عوامل الأمان على الطريق، بالإضافة إلى تكليف مديرية الشباب والرياضة بإنشاء ملعب كرة قدم في "منشأة سمهان" لتنمية مواهب الشباب، كما قرر فتح باب الترخيص لعدد 20 سيارة أجرة سرفيس داخل مدينة ديرمواس.

وخلال اللقاء، وافق المحافظ على فتح قاعات إضافية لرياض الأطفال في المدرسة الرسمية المتميزة للغات لتلبية الطلب المتزايد على التعليم، وكلف هيئة الأبنية التعليمية بدراسة تعلية مجمع مدارس العاشر من رمضان بقرية كفر خزام لزيادة استيعاب الطلاب وتقليل الكثافة داخل الفصول، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من أراضي الإصلاح الزراعي لإقامة مدارس جديدة ومشروعات تنموية.

كما تمت مناقشة عدد من الشكاوى مع المسؤولين التنفيذيين، والتي تنوعت بين رصف طرق، توصيل مرافق، تحسين خدمات التعليم والصحة، دعم منظومة الإنارة، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي. وتمت إحالة بعض الشكاوى إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

حضر اللقاء، الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ديرمواس، النائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، النائب طارق حسن، عضو مجلس الشيوخ، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين وأهالي مركز ديرمواس.