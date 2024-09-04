جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية يستكمل مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بالمحافظة

الإسماعيلية-صبرى غانم

استكمالًا للمبادرة الرئاسية"100 مليون شجرة"، وضمن مبادرة النظافة العامة والتجميل بمحافظة الإسماعيلية "الإسماعيلية تستاهل"، والتي تم إطلاقها تحت رعاية محافظ الإسماعيلية في 21 أغسطس الماضي، بهدف رفع درجة الوعي البيئي بالمحافظة.

واصل جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة، اليوم، الأربعاء، زراعة الأشجار المثمرة في كافة أنحاء المحافظة.

ومن جانبها، صرحت المهندسة تغريد أبو السعود رئيس جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، أنه تم زراعة 132 شجرة مثمرة داخل حديقة المحافظة، فضلًا عن زراعة100 شجرة مثمرة داخل حديقة مكتبة مصر العامة؛ من أجل الحفاظ على تلك الأشجار والعناية بها وريِّها بشكل منتظم.

واضافت، أنه تم حفر وتجهيز وزراعة الأشجار المثمرة على عمق 60 سنتيمتر، وجاري استكمال زراعة عدد من الشتلات لأشجار مثمرة في عدة مناطق بالمحافظة؛ من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لمحافظة الإسماعيلية.

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية قام بزراعة أول شجرة مثمرة يوم الأحد الماضي، بالحديقة الدولية بالطريق الدائري، إيذانًا بانطلاق المبادرة وتشجيعًا للشباب المشاركين بالمبادرة من الجنسين، وتحفيزهم على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.