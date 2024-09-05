مجلس أمناء كليات جامعة قناة السويس يرفع درجة الاستعداد للعام الأكاديمى الجديد

الإسماعيلية-صبرى غانم

أشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى التحضيرات الجارية لإمتحانات الفصل الدراسي الصيفي المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر الجاري.

وأكد "مندور" على أهمية هذه الامتحانات كمرحلة انتقالية أساسية نحو العام الأكاديمي الجديد، مشددًا على ضرورة التحضير الكامل لضمان حسن سير العملية الإمتحانية.

وخلال الإجتماع - تم استعراض وضع أعمال الصيانة الجارية في الكليات، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من أعمال تجديد وصيانة معامل الكليات، وتحديث المعدات التعليمية لضمان جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وتم التركيز على أعمال التجديد التي تتم داخل المدرجات والمرافق الأخرى، بما في ذلك تحسين الأنظمة الصوتية والإضاءة لتوفير بيئة تعليمية مثالية.

وناقش شريف فاروق الاستعدادات داخل المدن الجامعية، حيث تم التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والنظافة.

وأكد " شريف فاروق " على ضرورة تجهيز الغرف والمرافق العامة بما يتماشى مع احتياجات الطلاب وضمان راحتهم.

كما تم مناقشة التحسينات على مستوى الخدمات المقدمة في المدن الجامعية لضمان توفير بيئة سكنية مريحة وآمنة.

وشدد أمين عام الجامعة على أهمية التعاون بين جميع الإدارات والكليات لضمان جاهزية الجامعة للفصل الدراسي الجديد، وتحقيق الأهداف الأكاديمية المرجوة.

