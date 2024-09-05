للنساء.. مؤشرات وعلامات تتطلب اللجوء للطبيب

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما يُظهِر جسم الإنسان العديد من العلامات والأعراض التي تحذر الشخص من ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة، قبل أن تتفاقم حالته الصحية ويتم تشخيصه بمرض مميت، بالنسبة للنساء، أوضحت تقرير موقع هيلث سايد، أن هناك العديد من الأعراض النسائية التي لا يجب تجاهلها أبدًا، في حين أنه من الضروري إجراء فحوصات منتظمة، فمن المهم أيضًا الإبلاغ عن أي نوع من التطور غير الطبيعي في الجسم للطبيب، وللتوعية بسرطانات النساء، نعرض أبرز خمس علامات وأعراض حاسمة يجب على النساء ألا يتجاهلنها أبدًا.

نزيف مهبلي غير عادي

أي نزيف خارج الدورة الشهرية المنتظمة، مثل النزيف الخفيف بين فترات الحيض، أو النزيف الشديد، أو بعد انقطاع الطمث، يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة كامنة مثل الزوائد اللحمية، أو الأورام الليفية، أو حتى السرطان.

آلام الحوض الشديدة

يمكن أن يشير الألم الحوضي المستمر أو الشديد إلى حالات مثل بطانة الرحم أو تكيسات المبيض أو الحمل خارج الرحم، لا تتجاهلي هذا الألم باعتباره مجرد "تقلصات".

إفرازات مهبلية غير طبيعية

يمكن أن تشير التغيرات في لون أو قوام أو رائحة الإفرازات المهبلية إلى وجود عدوى مثل عدوى الخميرة أو التهاب المهبل الجرثومي.

حكة أو حرقان

يمكن أن تكون الحكة المستمرة أو الحرقان في منطقة الأعضاء التناسلية علامة على عدوى الخميرة، أو أو حالات الجلد .

غياب أو عدم انتظام الدورة الشهرية

قد يشير غياب الدورة الشهرية أو عدم انتظامها إلى اختلال التوازن الهرموني أو متلازمة تكيس المبايض أو مشكلات أخرى في الإنجاب.

