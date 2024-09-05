اليوم السابع
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الخميس، 05 سبتمبر 2024 05:50 م
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لجان مستمرة لمتابعة مكاتب مركز خدمة العملاء بـ"مياه بنى سويف"

الخميس، 05 سبتمبر 2024 04:57 م
لجان مستمرة لمتابعة مكاتب مركز خدمة العملاء بـ"مياه بنى سويف" لجان المتابعة بشركة مياه الشرب ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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كلفت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والتجارية والإدارية، ومدير عام خدمة العملاء سير العمل بمكاتب مركز خدمة العملاء، تأكيدا علي ضرورة اتباع الضوابط واللوائح المنظمة لسير العمل، وضرورة الاهتمام بتذليل أي معوقات قد تواجه العملاء أثناء تلقي خدمتهم علي أن تكون بكل سهولة وسرعة ويسر.

وأكدت المهندسة دينا عمر، فى بيان لها أن تلك الحملات تأتى ضمن الاهتمام بالمتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل، وخاصة أماكن استقبال العملاء، وتقديم أفضل الخدمات من خلال استمرار تطوير وتحسين مستوي الأداء الخدمي، وكذلك ضرورة الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين واكتساب رضاهم والعمل علي تذليل أي عقبات وحل أي مشكلة قد تواجه السادة العملاء بكافة الفئات، والتعامل اللائق معهم.







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