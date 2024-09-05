فصل التيار الكهربائي غدا عن مدينة أجا لأعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلن مجلس مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، أنه بناءا على إخطارا شركة كهرباء شمال الدلتا، سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة أجا وبعض القرى بمركز أجا، غدا الجمعة والفصل من الساعة 5 صباحاً، وذلك لعمل صيانة داخل المحطة.

وأشار مجلس المدينة إلى أن فصل التيار الكهربائي يوم الجمعة غدا بالمغذيات الأتيه. مدينة أجا بالكامل .. والقرى منية سمنود - نوسا الغيط - نوسا البحر - عزب العرب - سنبخت - تلبنت - بقطارس - ديرب بقطارس - برج النور الحمص - منشأة الأخوة - شنفاس - شبرا البهو - قرموط البهو - البهوفريك - السبخا - عزب البهو المندرة - كفر المندرة - كفر عوض - شيوة الغربية - شيوة الغربية - السلامية سماحة - النجباة - شنيسة - مرور أجا - شنشا والغراقة - عزبة العراقي .

كما سوف يتم الفصل من الساعة 7 صباحا حتى الإنتهاء من من العمل لعمل صيانة داخل محطة منية سمنود يوم السبت الموافق 7/9/2024 بمغذى 1، 2 من محطة منية سمنود والقرى التي يتم الفصل فيها هي قرية منية سمنود.