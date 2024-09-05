طقس حار على أغلب الأنحاء وسحب تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء، على أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدى إلى تلطيف الأجواء ليلا.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28.