ضبط مخدرات بقيمة 4.8 مليون جنيه فى الإسكندرية والمنيا

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

نجحت الداخلية في ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية والمنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الإسكندرية - المنيا) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام) و ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة بنى مزار ، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى – عدد من الطلقات). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,840 مليون جنيه) تقريباً.