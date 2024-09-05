ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكي بدون ترخيص

كتب - محمود عبد الراضى- كريم صبحى

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدون ترخيص، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الاشخاص - مقيم بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة البحيرة حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "بدون ترخيص".



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر الشبكة المُشار إليها ومحطات التقوية وتم ضبط المذكور، كما تم ضبط (محطة بث تلفزيونى رئيسية، وكذا محطة بث تلفزيونى فرعية يحتويا على عدد 17 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.