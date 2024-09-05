اليوم السابع
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رابط نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية

الخميس، 05 سبتمبر 2024 06:59 م
رابط نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي) وثانوية معاهد فلسطين، ‏للعام الدراسي 2023/2024م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 69.48%، بينما بلغت نسبة النجاح ‏للقسم العلمي في الدور الثاني 64.21%، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين ‏‏67.52%. بينما بلغت نسبة النجاح في ثانوية معاهد فلسطين للدور الثاني ‏‏100%.‏

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة ‏الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية ‏الأزهرية بدوريها الأول والثاني.‏

من جانبه، أوضح الشيخ أيمن عبد الغني أن عدد من تقدموا لامتحانات الدور ‏الثاني بالقسمين العلمي والأدبي بلغ (52793) طالبًا وطالبة، حضر منهم ‏‏(52760) طالبًا وطالبة، نجح منهم (35622) طالبًا وطالبة. ‏بينما تقدم ‏لامتحانات الدور الثاني في معاهد فلسطين (4) طلاب نجحوا جميعًا.‏

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